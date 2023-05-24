Ученики тюменского Центра робототехники защитили свои проекты

Более 60 учеников регионального Центра робототехники защищали свои ИТ-проекты в «Точке кипения – Тюмень». Они представили экспертам проекты по робототехнике, программированию, созданию 3D-моделей, разработке игр и по работе с нейросетями.

Работы юных айтишников стали главным результатом обучения в АйтиЛабах и РобоЛабах в этом году. Эксперты и гости увидели, например, робота-выживальщика с солнечными батареями для автономной работы без помощи человека, голосового помощника Марго, робототехническую систему для подводных исследований, нейросеть для определения качества дорожного знака по магнитограммам, 3D-макет Сквера сибирских кошек и множество других интересных проектов.

На защите присутствовал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. Обращаясь к ребятам, он сказал: «Самое главное – это ваше желание и стремление развиваться в ИТ-сфере, создавать собственные проекты. Чем больше вы погружаетесь в удивительный мир перспективных технологий будущего, тем больше узнаете и раскрываете свой потенциал. Каждый проект, который мы увидели, может стать началом хорошего старта в ИТ-профессии».

Всем участникам эксперты дали обратную связь по проектам и советы по их улучшению и доработке.

Напомним, что мероприятия по поддержке талантливой ИТ-молодежи и подрастающего поколения включены в региональный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».