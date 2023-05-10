Представители маркетплейсов расскажут об интернет-продажах на «Дне предпринимателя» в Тюмени

На региональном форуме «День предпринимателя – 2023. СДЕЛАНЫВТЮМЕНИ» выступят представители крупнейших маркетплейсов страны. 19 мая одной из ключевых площадок форума станет «Интернет-коммерция: продаем Тюменское по всей России», сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

О современной системе продаж в интернете расскажут специалисты «Авито», «OZON», «Яндекс. Директ», «ВКонтакте» и других компаний. Сегодня это направление очень востребовано – покупатели все чаще приобретают товары на маркетплейсах. По данным Mediascope, 73% населения страны посещают площадки электронной торговли хотя бы раз в месяц, 37% делают это ежедневно.

Напомним, форум «День предпринимателя» проводят в Тюмени с 2007 года. Организаторы мероприятия выбирают самые актуальные темы для обсуждения и приглашают лучших экспертов. В этом году на форуме обсудят развитие промышленных производств и брендов, рост продаж товаров и услуг тюменских предпринимателей и самозанятых, расширение географии поставок, оптимизацию работы на площадках по интернет-коммерции.

Региональный форум проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами выступают Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, Центр «Мой бизнес», ТАСС, ТПП Тюменской области, ТРО «Деловая Россия», ТРО «ОПОРА РОССИИ».