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​Перед тюменскими предпринимателями выступят представители крупнейших маркетплейсов

Представители маркетплейсов расскажут об интернет-продажах на «Дне предпринимателя» в Тюмени

​Перед тюменскими предпринимателями выступят представители крупнейших маркетплейсов
Фото: vk.com/tmninvest

На региональном форуме «День предпринимателя – 2023. СДЕЛАНЫВТЮМЕНИ» выступят представители крупнейших маркетплейсов страны. 19 мая одной из ключевых площадок форума станет «Интернет-коммерция: продаем Тюменское по всей России», сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

О современной системе продаж в интернете расскажут специалисты «Авито», «OZON», «Яндекс. Директ», «ВКонтакте» и других компаний. Сегодня это направление очень востребовано – покупатели все чаще приобретают товары на маркетплейсах. По данным Mediascope, 73% населения страны посещают площадки электронной торговли хотя бы раз в месяц, 37% делают это ежедневно.

Напомним, форум «День предпринимателя» проводят в Тюмени с 2007 года. Организаторы мероприятия выбирают самые актуальные темы для обсуждения и приглашают лучших экспертов. В этом году на форуме обсудят развитие промышленных производств и брендов, рост продаж товаров и услуг тюменских предпринимателей и самозанятых, расширение географии поставок, оптимизацию работы на площадках по интернет-коммерции.

Региональный форум проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами выступают Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, Центр «Мой бизнес», ТАСС, ТПП Тюменской области, ТРО «Деловая Россия», ТРО «ОПОРА РОССИИ».


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10 мая в 23:14, просмотров: 153, комментариев: 0
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