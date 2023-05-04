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Россияне стали чаще ездить в Турцию и Таиланд и реже - в Финляндию и Египет

Абхазия и Турция стали самыми популярными заграничными направлениями среди россиян

Россияне стали чаще ездить в Турцию и Таиланд и реже - в Финляндию и Египет
Фото: pixabay

За период с января по март 2023 года россияне совершили 4,9 млн выездов за границу. Это на 26,2% больше, чем за первый квартал 2022 года, пишет РБК со ссылкой на данные погранслужбы Федеральной службы безопасности.

Самым популярным направлением оказалась Абхазия, куда россияне выезжали 883,5 тыс. раз. Следом идет Турция (653 тыс. поездок), Казахстан (556,8 тыс.), ОАЭ (492,8 тыс.) и Таиланд (410,8 тыс.). Уточняется, что количество поездок в эти страны серьезно выросло по сравнению с 2022 годом.

Одновременно сократилось число поездок в Финляндию и Египет - на 9 и 21% соответственно. А также в Польшу и Латвию - на 18,3% и 39%. По оценке издания, это связано с ужесточением условий для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. В то же время в Литву и Эстонию, где также ввели ограничения, россияне ездили больше, чем годом ранее: количество поездок туда выросло на 19,4% и 1,6% год к году.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 86, комментариев: 0
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