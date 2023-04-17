Более 3700 ветеранов Тюменской области получат именные поздравления губернатора

Более 3700 ветеранов, проживающих в Тюменской области, получат в апреле-мае именные поздравления губернатора и подарочные наборы от тюменских производителей. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

Сестры, 98-летняя Екатерина Дмитриевна Удоенко и 95-летняя Татьяна Дмитриевна Савицкая, одними из первых приняли поздравления. Они проживают в Ялуторовске, в годы Великой Отечественной войны были тружениками тыла. После войны Екатерина Дмитриевна работала поваром в столовой общепита, а Татьяна Дмитриевна – швеёй на Ялуторовской швейной фабрике.

По месту жительства ветеранов поздравляют специалисты социальных служб, администраций муниципальных образований, сельских поселений, депутаты, представители общественных организаций ветеранов, добровольцы.

Свыше 45 тысяч жителей Тюменской области с марта 2023 года получат единовременную выплату к годовщине Победы из регионального бюджета. По распоряжению губернатора выплата предоставляется ветеранам, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, детям погибших участников войны и гражданам, родившимся до 9 мая 1945 года. Средства перечисляются автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено более 130 млн рублей.