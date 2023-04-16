Школьник из Нижневартовска занял третье место на первенстве России по решению шахматной композиции

Школьник из Нижневартовска Олег Цаплин занял третье место на детско-юношеском первенстве России по решению шахматной композиции. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

«C 13 по 16 апреля 2023 года в Москве проходит первенство Российской Федерации по решению шахматной композиции. Цаплин Олег занял 3 место среди юношей до 15 лет», - говорится в сообщении.

Первенство по шахматной композиции прошло в гостиничном комплексе «Измайлово Альфа». В нем приняли участие 375 человек. Сегодня у ребят новое испытание - первенство по блицу.