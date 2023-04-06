Школьница из Ханты-Мансийска сыграет в полуфинале «Умники и умницы»

Ученица 10 класса школы №1 Ханты-Мансийска Софья Новикова примет участие в полуфинале телеолимпиады «Умники и умницы». Съемки пройдут 7-8 апреля в Москве, а ведущим традиционно выступит Юрий Вяземский, сообщает телеграм-канал мэрии окружной столицы.

«В прошлом году Софья заняла первое место в финале региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Югры». Тогда соперниками девушки были победители муниципальных этапов из пяти городов и районов Югры», - говорится в сообщении.

Ранее в Сургуте подвели итоги и наградили победителей чемпионата по профмастерству «Профессионалы», который стал заменой для WorldSkills Russia. Чемпионат охватывает 43 компетенции и проходит на площадках в пяти муниципалитетах, где соревнуются 303 конкурсанта в основной программе и 77 юниоров.