В Югре состоялось награждение победителей чемпионата «Профессионалы»

В Сургуте подвели итоги и наградили победителей чемпионата по профмастерству «Профессионалы», который стал заменой для WorldSkills Russia. Теперь он проходит под эгидой федерального проекта «Профессионалитет». Подобные конкурсы в Югре проходят в течение десяти лет. На этот раз победителей чествовали губернатор Югры Наталья Комарова и помощник президента России Максим Орешкин.

«Мы гордимся нашими участниками, призерами, победителями. Отрадно то, что, став профессионалами, успешными людьми, они возвращаются в свои колледжи, чтобы стать экспертами соревнований, передавать опыт, быть наставниками. Это очень важная составляющая», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Для того, чтобы «рукастые» молодые югорчане могли расти и развиваться, округ вкладывает деньги в материально-техническую базу профессиональных колледжей. За четыре года в 18 подобных учреждениях созданы 94 новые мастерские, соответствующие мировым стандартам.

Чемпионат «Профессионалы» завершится 7 апреля. Он охватывает 43 компетенции, проходит на площадках в пяти муниципалитетах, где соревнуются 303 конкурсанта в основной программе, и еще 77 юниоров. Именно юниоров и наградили Наталья Комарова и Максим Орешкин. «Желаю собрать по-настоящему мощную команду Югры, чтобы уже осенью в Санкт-Петербурге продемонстрировать все свои силы и возможности», – напутствовал коллег помощник президента.