Библиотека имени Менделеева предлагает тюменским школьникам старт в большую литературу

О старте заявок на участие в конкурсе детского литературного творчества «#ТвояТюмениЯ» объявила Тюменская областная библиотека имени Менделеева. Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Тюменские ребята смогут представить свои творческие работы по двум направлениям: литературное творчество и медиатворчество. По первому принимаются сказки, произведения малой формы, поэзия, по второму – комиксы, аудио- и видеоподкасты, тихие книги. Конкурс проходит в возрастных категориях: от 10 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

Произведения на конкурс принимаются в любой муниципальной библиотеке Тюменской области. Прием заявок продлится до 30 июня. Работы всех участников можно будет смотреть и читать на сайте твоятюмения.рф, а творчество финалистов войдет в сборник «#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу».

Финалистов в каждом направлении и возрастной категории определят к 1 августа. 27 октября на торжественной церемонии награждения назовут имена победителей конкурса.