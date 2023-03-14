В Тюменской области отмечен рост объема инвестиций в основной капитал

В 2022 году в Тюменской области общий объем инвестиций в основной капитал составил почти 358 миллиардов рублей, что на 52 процента больше, чем в 2021. О рекордном росте сообщил губернатор Александр Моор.

По заявлению главы области, это говорит о правильно выбранной стратегии экономического развития: «Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные из них, например, субсидирование приобретения оборудования в лизинг, продлили».

Как отметил Александр Моор, тюменские предприниматели в 2022 году активно перестраивались на «отечественные рельсы». Сейчас бизнес использует новые возможности, так как освободились ниши, занятые иностранными поставщиками и производителями, и спрос на продукцию и услуги внутри страны вырос. Пессимистичные экономические прогнозы на сбылись.

Глава региона заверил: «Мы открыты для сотрудничества. В Тюменской области любой инвестор может рассчитывать на поддержку как на региональном, так и на муниципальном уровне».