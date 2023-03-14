Депутаты из регионов начали засекречивать сведения о доходах вслед за коллегами из Госдумы

В регионах депутаты начали засекречивать сведения о своих доходах. Думы на местах стали принимать поправки об отказе о публикации деклараций депутатов после того, как в январе такой законопроект приняла Госдума, пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что изменения в законодательство уже приняли или сейчас рассматриваются в Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской, Ярославской, Тюменской областях, Удмуртии, Приморье, Санкт-Петербурге и других регионах. Соответствующие поправки принимаются и на уровне муниципалитетов - например, в Ярославле, Красноярске и др.

В январе Госдума приняла закон, согласно которому информация о декларациях парламентариев всех уровней будет публиковаться в «обобщенном виде» без персональных данных (без имени, фамилии и отчества). Закон вступил в силу с 1 марта 2023 года.