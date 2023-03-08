Главными цветами 8 марта признаны тюльпаны

Розы, мимозы и тюльпаны — эти цветы можно назвать фаворитами Международного женского дня, сообщает портал SuperJob, ссылаясь на результаты собственного соцопроса, который прошел в начале марта среди 1600 респондентов по всей России.

Цветы названы ими самой главной ассоциацией с праздником, причем они поделились по гендерному признаку: так, женщины предпочитают получать тюльпаны (это самый популярный цветок праздника: про него сказали 52 процента респондентов) и мимозы, а мужчины без лишних придумок готовы дарить розы.

При этом, кстати, мужское население ассоциирует праздник с затратами, в то время как женщины — с радостными событиями.

«8 Марта чаще всего ассоциируется у россиян с весной и цветами (по 28 процентов), — говорят исследователи. — Самое главное в этот день — праздник представительниц прекрасного пола, уверен каждый четвертый. У каждого десятого 8 Марта ассоциируется с любимыми женщинами: второй половиной, мамой, дочерями, подругами».