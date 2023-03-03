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​В Тюменской области появились «Амбассадоры Пушкинской карты»

Почти 400 юных тюменцев планировали стать амбассадорами «Пушкинской карты»

​В Тюменской области появились «Амбассадоры Пушкинской карты»
Фото: vk.com/depculture

В Тюменской области реализуется проект «Амбассадоры Пушкинской карты», который разработан сотрудниками Тюменского концертно-театрального объединения. Конкурсный отбор на получение почетного звания прошли 90 студентов и школьников региона.

Посвящение в «амбассадоры» прошло 2 марта в Арт-кафе Тюменского драмтеатра. Послы культуры будут рассказывать сверстникам о мероприятиях, участвующих в федеральной программе «Пушкинская карта», помогать в разработке новых форм сотрудничества с молодежью.

По словам директора департамента культуры Елена Майер, ребята получат возможность беспрепятственного доступа к учреждениям культуры, для них организуют встречи с активными творческими людьми, в зависимости от их потребностей будет разрабатываться программа.

«О желании участвовать в проекте заявили почти 400 молодых людей. Это означает неравнодушие ребят к развитию культуры в регионе и то, что они понимают: свой культурный досуг можно организовать за счёт государства, прилично сэкономив при этом семейный бюджет», – считает Елена Майер.

Опыт активного привлечения молодежи в культурную жизнь региона будет тиражирован по всей стране.


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Сегодня в 18:59, просмотров: 70, комментариев: 0
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