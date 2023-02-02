В Тюменской области введены новые меры поддержки ИТ-отрасли

Делегация представителей Ассоциации цифрового развития Тамбовской области встретилась с директором департамента информатизации Тюменской области Станиславом Логиновым с целью обмена опытом. Об этом сообщает департамент информатизации ТО.

Так как Тюменская область является одним из лидеров РФ по темпам цифрового развития и уровню поддержки ИТ-отрасли, Станислав Логинов рассказал о новых льготных условиях, действующих в регионе:

– Начиная с декабря 2022 года, для масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих организацию работы ЦОД, в регионе предъявляются пониженные требования к количеству создаваемых рабочих мест – от 7 человек. Также размер арендной платы за земельный участок и иное государственное имущество может быть снижен на 50% до конца 2024 года.

Для строительства центров обработки данных в области действуют упрощенные условия предоставления земельных участков. Так, земельные участки, находящиеся в собственности Тюменской области, предоставляются в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Станислав Логинов отметил, что в регионе для телекоммуникационных компаний в 2 раза снижены ставки по налогу на имущество и земельному налогу. Также, действует возможность использования инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Сопровождение инвестиционных проектов организовано по принципу «одного окна». А кроме того, Станислав Логинов сообщил, что информация обо всех мерах поддержки для компаний в сфере информатизации и связи содержится на ИТ-навигаторе, созданном для удобства и оперативности получения информации.

Региональные меры поддержки отрасли информационных технологий и связи реализуются в рамках национальной программы «Цифровая экономика».