В Госдуме заявили о сохранении отсрочки по мобилизации для отцов с тремя детьми

В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для отцов с тремя и более детьми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Хочу проинформировать вас, что Комитет (Госдумы по обороне) получил 26 января 2023 г. официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 4 октября 2022 г., свое действие не прекратили», – говорится в ведомстве.

Ранее в СПЧ сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов.