16+
Логотип Сиапресс
USD  67,7775   EUR  72,7908  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В СПЧ сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

В России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

В СПЧ сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Фото: siapress.ru

В Генеральном штабе России отменили отсрочку от частичной мобилизации для отцов с тремя и более детьми. Об этом сообщили в сетевом издании «Говорит Москва» со ссылкой на зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирину Киркору.

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны еще не начат, мы на него надеемся», – прокомментировала член СПЧ.

Отмену отсрочки для многодетных отцов также подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Военком сообщил «Чита.ру», что соответствующий документ Генштаба был подписан еще 21 декабря прошлого года.


нравится (0) не нравится (4)
Сегодня в 15:26, просмотров: 261, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Техпомощь сожгла машину автоледи в Сургуте 546
  2. Андрей Филатов оценил булки Сургутского хлебозавода 463
  3. В Нефтеюганском районе обгон автомобиля закончился для пожилого водителя «Лады» смертью 410
  4. «Магазины для бедных»: «Магнит» планирует открыть сеть с низкими ценами 383
  5. В Югре будут следить за развитием дошкольников цифровым методом 367
  6. 82 новых заболевших ковидом выявили в Югре за сутки 353
  7. Ввод новой фильтровальной станции в Нефтеюганске перенесли на октябрь 340
  8. В Нижневартовске уровень заболеваемости ОРВИ сократился в два раза 340
  9. На трех югорчан завели уголовные дела за рыбалку 333
  10. ​Сбер запустил в Югре новый сервис оплаты услуг ЖКХ 310
  1. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 2771
  2. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2482
  3. В Сургуте местные жители жалуются на подростков с ножами в кафе // ВИДЕО 2412
  4. В Сургуте сбили пешехода на красном сигнале светофора // ВИДЕО 1942
  5. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 1865
  6. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 1851
  7. В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия из-за погодных условий 1784
  8. ​Культурообразующее предприятие 1751
  9. В Сургуте привлекли квадрокоптер к поимке собаки с проволокой на теле 1728
  10. Югорских автомобилистов просят отказаться от дальних поездок 1626
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4550
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4288
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4095
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3527
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3386
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3356
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3315
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3208
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3207
  10. ​«Государственный человек» 3122

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика