В России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

В Генеральном штабе России отменили отсрочку от частичной мобилизации для отцов с тремя и более детьми. Об этом сообщили в сетевом издании «Говорит Москва» со ссылкой на зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирину Киркору.

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны еще не начат, мы на него надеемся», – прокомментировала член СПЧ.

Отмену отсрочки для многодетных отцов также подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Военком сообщил «Чита.ру», что соответствующий документ Генштаба был подписан еще 21 декабря прошлого года.