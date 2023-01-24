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​Жители труднодоступных районов Тюменской области получают медицинские консультации

Врачи тобольской больницы выезжают в труднодоступные районы для медицинских консультаций

​Жители труднодоступных районов Тюменской области получают медицинские консультации
Фото: admtyumen.ru

Тобольская областная больница № 3 организует выездные консультации узких специалистов. Врачи обследуют пациентов из труднодоступных территорий с длительной сезонной изоляцией, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В 2023 году силами Тобольского отделения центра медицины катастроф в деревню Ачиры вылетела первая врачебная бригада, состоящая из кардиолога и эндокринолога, а также двух медицинских сестёр. На базе местного ФАПа в течение четырёх часов специалисты осмотрели 30 жителей деревни. По результатам ранее проведённых исследований им потребовались консультации узких специалистов. К одному маломобильному пациенту врачи приехали на дом.

В ходе консультаций врачи-специалисты проводили сбор анамнеза, осмотр, корректировку медикаментозной терапии и дополнительные назначения. Также пациентов повторно вакцинировали против коронавируса, измеряли уровень кислорода в крови и артериальное давление, делали ЭКГ.

По результатам медосмотра у одного пациента врач-эндокринолог впервые выявил сахарный диабет. Больному выписаны бесплатные препараты и показано наблюдение у врача-терапевта. Другому пациенту назначено лечение анемии. Двум жителям деревни Ачиры врач-кардиолог назначил коронароангиографию и выписал направление на госпитализацию. Одному пациенту диагностировали стенокардию, и он вместе с врачами отправился на вертолёте в кардиологическое отделение больницы на расширенное обследование и лечение.

Для медицинских консультаций в Ачиры запланированы ещё несколько вылетов бригад врачей других профилей.


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Сегодня в 18:35, просмотров: 131, комментариев: 0
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