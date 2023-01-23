Тюменский Центр СПИД просвещает участников программы «Феникс»

В Тюменской области налажено межведомственное взаимодействие в области профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний. Так, специалисты Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД и Областного центра профилактики и реабилитации организовали совместное мероприятие по информированию людей, проходящих реабилитацию в рамках антинаркотической программы «Феникс» и проекта «Ступени» ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний.

«Реабилитанты познакомились с основами современных знаний о ВИЧ-инфекции, сумели пообщаться с квалифицированными специалистами, получили консультации по медицинским, социальным и психологическим вопросам. Участники мероприятия узнали, что при попадании ВИЧ в организм иммунная система человека не может адекватно реагировать на возникающие внешние и внутренние угрозы. Любой взрослый человек, ответственно относящийся к своему здоровью, должен раз в год проходить тестирование на ВИЧ, избегать рискованного полового поведения, не употреблять наркотики, придерживаться здорового питания, регулярно заниматься физкультурой, отказаться злоупотребления алкоголем», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Кроме того, все желающие смогли пройти экспресс-тест на наличие в организме антител на ВИЧ.

«Не секрет, что люди, ранее имевшие знакомство с наркотиками, входят в группу риска, именно поэтому такие акции на базе Областного центра профилактики и реабилитации проводятся регулярно», – добавили в департаменте.