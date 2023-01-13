В Российских школах будут учить играть в лапту

Образовательный курс по игре в лапту разработан для учащихся с первого по 11-й классы. Образовательный модуль «Лапта» будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещении.

«Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Образовательный курс одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в реестр примерных основных общеобразовательных программ.