«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм «Чебурашка» стал самой кассовой лентой российского производства. По данным на утро десятого дня проката он собрал 3 082 245 827 руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Предыдущий лидер — фильм «Холоп», вышедший 26 декабря 2019 года — суммарно заработал 3 082 031 790 руб. Однако первые девять дней проката принесли ему только 963 млн руб., пишет РБК.

В пресс-службе компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом «Чебурашки» в России, отметили, что «изначально ожидали больших сборов». «Мы уверены, что «Чебурашке» по силам достигнуть 4 млрд руб.», — добавили в компании.

Абсолютным лидером в истории отечественного кинопроката пока остается первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. Эта картина заработала в России 3,5 млрд руб.