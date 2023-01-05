Врачи напомнили о частых ошибках при обморожениях

Врачи рассказали, какие ошибки чаще всего совершают люди при обморожениях. Одна из самых опасных ошибок — растирание снегом, что приводит к дальнейшему повреждению тканей.

«Если мы будем растирать кожу снегом, мы еще сильнее себя охладим, еще и кожу повредим, так как фактически будем ее резать крошечными осколками, которыми являются снежинки. Поэтому прыгаем, бегаем, согреваемся, машем руками и суем руки в подмышки», — сообщил РБК кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин.

Другая распространенная ошибка состоит в том, что в случае обморожения люди остаются на холоде. Крайне важно в этом случае зайти в сухое теплое место, защититься от ветра и как можно больше двигаться. Если найти теплое место возможности нет, необходимо продолжать двигаться и, насколько это возможно, защищаться от ветра.

Принять необходимые меры в случае обморожения нужно как можно раньше, чтобы не допустить потери чувствительности пострадавшего органа, советуют врачи. Для обморожения характерны покраснение, онемение, побеление, посинение кожи, а на последней стадии появляются язвы. Конечность полностью перестает функционировать, человек ее фактически не ощущает.

Важно помнить, что процесс обморожения у детей и взрослых значительно отличается и очень опасно не учитывать это. «У детей подкожно-жировая клетчатка до года развита хорошо, потом страдает. Дети не воспринимают правильно охлаждение организма, они не могут свои ощущения перевести на язык. Они не осознают степень опасности определенных симптомов и могут не заметить обморожение, пока не появится боль. Поэтому на детей в этом плане нужно обратить особенное внимание, обеспечить их дополнительной одеждой, а также всегда зимой иметь с собой средство согрева», — заключил специалист.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Сургуте серьезно похолодает. Столбик термометра опустится ниже -30 градусов.