Столбик термометра опустится до -30 градусов к выходным в Сургуте

На Сургут надвигается похолодание. Уже к выходным столбик термометра опустится до -30 градусов. Такой прогноз дает сервис «Яндекс погода».

В пятницу, 6 января, сохранится относительно теплая погода: -11 градусов днем и -17 градусов ночью. В субботу, 7 января, в дневные часы похолодает до -27 градусов, в ночные до -29 градусов. Такая же погода ожидается и в воскресенье. Будет пасмурно, в пятницу и воскресенье пройдет снег.

В первой половине следующей недели синоптики прогнозируют похолодание аж до -34 градусов днем и -37 градусов ночью.