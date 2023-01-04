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В Госдуме предложили блокировать Twitch после создания его аналога

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил о необходимости создания отечественных аналогов Twitch

В Госдуме предложили блокировать Twitch после создания его аналога
Фото: unsplash.com

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что зарубежные игровые и развлекательные сервисы вроде Twitch и Discord следует блокировать за нарушения законодательства РФ, но после появления отечественных аналогов, способных с ними конкурировать. Об этом депутат рассказал «РИА Новости».

«Думаю, что всегда надо начинать с регулирования, потом предупреждения, потом штрафы. И только когда уже совершенно ситуация неприемлемая с точки зрения позиции этих компаний и нарушения законодательства РФ, нужно применять блокировку. Но еще раз подчеркну, блокировать желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги», – сказал Андрей Свинцов.

Депутат отметил, что необходимо поддерживать и продвигать отечественные игровые и развлекательные сервисы на международные рынки для конкурирования с иностранными платформами.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 143, комментариев: 0
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