Актер Джереми Реннер получил серьезные травмы во время чистки снега

Американский актер Джереми Реннер, наиболее известный по роли супергероя «Соколиный глаз» в серии фильмов «Мстители» от студии Marvel, попал в больницу после уборки снега. Он приводил в порядок свой дом в округе Уошо штата Невада, и все закончилось тупой травмой грудной клетки, а также «ортопедическими травмами». В итоге Реннера прооперировали, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Как напоминают «Ведомости», актеру 51 год, помимо «Мстителей» он снимался в известных фильмах: «Повелитель бури», «Город воров» (за роли в них Реннер был номинирован на «Оскар»), «Прибытие», «Ветреная река», «Миссия невыполнима» и другие.

Дом Реннера попал под масштабную снежную бурю, которая началась в США 23 декабря. В итоге погибли десятки людей, а в некоторых штатах за считанные сутки выпало более метра снега.