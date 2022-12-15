В Тюменской области готовятся к пожароопасному сезону – 2023

Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу провел итоговое совещание на тему «Итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа. Задачи на 2023 год».

Директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов и директор ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Николай Мальцев приняли участие в совещании от Тюменской области.

В 2022 году были введены целевые показатели сокращения площадей лесных пожаров к 2030 году. Они установлены для каждого региона отдельно на основе среднепятилетних значений. Тюменская область в этом году достигла своего целевого показателя.

С докладом об итогах пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года на территории региона выступил Леонид Остроумов. Он доложил, что в текущем году пожароопасный сезон в области прошёл продуктивнее предыдущего. Был принят комплекс мер, направленных на организацию тушения лесных и ландшафтных пожаров, защиту населённых пунктов и объектов экономики.

По сравнению с 2021 годом на 14% увеличено количество техники и оборудования для тушения пожаров. Почти на 20% возросла численность десантников. Приобретено 12 единиц пожарной техники и 868 единиц оборудования, дополнительно регионом приобретено 26 единиц лесопожарной техники и 1 комплекс БПЛА для патрулирования лесов. В 2022 году на высотных объектах области установлено 50 видеокамер наблюдения.

Благодаря принятым мерам количество лесных пожаров в этом году сократилось в 3,2 раза, площадь, пройденная огнём, уменьшилась в 12,1 раза. Большую часть пожаров удалось ликвидировать в первые сутки, таким образом оперативность тушения лесных пожаров составила 84,8%.

В настоящее время на территории области идут мероприятия по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону 2023 года: разрабатываются планы тушения по лесничествам, проводится работа по заключению и пролонгации соглашений с лицами, использующими леса, а также организациями, привлекаемыми на тушение лесных пожаров.

В Тюменской области в полном объеме выполнены мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению. Заготовлены семена лесных растений для посева в питомниках на 2023-2024 годы. Сформирован страховой фонд семян лесных растений. В целях подготовки к лесокультурному сезону 2023 года выращено 100% стандартного посадочного материала.

В 2022 году основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов» «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составил 117,6 %.