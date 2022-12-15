В 11 раз увеличилась заболеваемость гриппом в России по сравнению с 2021 годом

Заболеваемость гриппом в России за январь—октябрь 2022 года составила 7,87 на 100 тыс. населения. В прошлом году показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения, то есть в 11 раз ниже. Об этом ссылкой на Роспотребнадзор пишет РБК.

Только за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей. Средний показатель по стране оказался превышен в 37 регионах. Наиболее высокие показатели заболеваемости санврачи зафиксировали в ХМАО, Астраханской, Вологодской, Костромской и Тюменской областях, а также в республиках Бурятия, Коми и Якутия (Саха), в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Роспотребнадзоре отметили, что среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1) - его выявили уже в 82 субъектах.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Сургута наблюдаются более 14,5 тысяч человек с ОРВИ. Причем 9,5 тысяч – это дети, половина из которых дошкольного возраста. В целом в городе фиксируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппа.