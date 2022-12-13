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​На капремонт Викуловской поликлиники выделено более 95 млн рублей

В Викуловской поликлинике начались внутренние инженерные работы

​На капремонт Викуловской поликлиники выделено более 95 млн рублей
Фото: dz.admtyumen.ru

В Викуловской районной больнице в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» идет капитальный ремонт здания поликлиники. На эти цели из федерального бюджета выделено более 95 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Районная больница является филиалом Областной больницы №4 Ишима. Капитальный ремонт поликлиники был начат в сентябре 2022 года. Многое уже сделано: проведены наружные работы, обновлена кровля здания, заменены оконные блоки, выполнено утепление корпуса. В настоящее время подрядное предприятие проводит внутренние инженерные работы по приведению коммуникаций в нормативное состояние. Также по плану будут полностью заменены системы отопления, электро- и водоснабжения, сети связи. Ремонтные работы в здании ведутся согласно графику, бригады работают без выходных.

Как отмечает главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев, ремонт проводит положительно зарекомендовавший себя подрядчик: «В прошлом году это предприятие успешно выполнило капитальные работы на двух наших объектах в рамках модернизации в сёлах Абатское и Армизонское. Надеюсь, что и в Викулово подрядчик добросовестно выполнит все свои обязательства».

Заведующая Викуловской больницей Ольга Сиюткина рассказала, что подрядчик учел пожелания по изменению плана расположения помещений в поликлинике. Руководство больницы попросило увеличить площадь зоны ожидания для пациентов и изменить расположение регистратуры, сделав ее открытой. Ольга Николаевна отметила: «Демонтаж перегородок в поликлинике будет проведен с учетом наших пожеланий».

Уже в июне 2023 года в новой поликлинике будут получать амбулаторно-поликлиническую помощь более 10 тысяч человек, которые прикреплены к Викуловской районной больнице.


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Сегодня в 20:05, просмотров: 182, комментариев: 0
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