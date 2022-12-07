МРОТ в России составит 16 242 рубля в следующем году

В Госдуме приняли законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля. Об этом сообщили «ТАСС» со ссылкой на пояснительные материалы к закону.

«Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», – указано в документе.

Авторы инициативы отметили, что принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. Ранее минимальный размер оплаты труда повышали полгода назад — до 15 279 рублей.