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​В Тюменской области увеличили МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда в Тюменской области подняли до 15 279 рублей

​В Тюменской области увеличили МРОТ и прожиточный минимум
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области увеличены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Работа проведена для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей. Что соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом. Соглашение заключили правительство региона, союз «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и союз «Региональное объединение работодателей Тюменской области», - сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.

Отметим, что на минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Постановление об увеличении с 1 июня 2022 года величины прожиточного минимума в Тюменской области на десять процентов подписал губернатор Александр Моор.

«С 1 июня по 31 декабря 2022 года величина прожиточного минимума установлена в размере: на душу населения — 13 919 руб.; для трудоспособного населения — 15 172 руб.; для пенсионеров — 11 970 руб.; для детей — 13 723 руб.», - говорится в сообщении департамента.


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02 июня в 12:47, просмотров: 98, комментариев: 0

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