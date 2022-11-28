Каждый второй россиянин играет в видеоигры со своими детьми

Около 50% россиян играют в видеоигры вместе со своими детьми. Это следует из результатов исследования игровой площадки VK Play. В опросе приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет по всей России.

По мнению тех, кто играет в видеоигры с детьми, это положительно влияет на их отношения, пишут «Ведомости». 18% респондентов считают, что игры позволяют им узнать больше о собственных детях, 16% используют игры как способ проводить больше времени с детьми.

Отмечается, что почти 20% родителей играют регулярно. 50% детей сами периодически обращаются к родителям за компанией в видеоиграх.

Более трети родителей используют видеоигры как способ поощрения. 16% опрошенных разрешают детям играть в видеоигры за поддержание порядка и дисциплины дома, 10% — покупают детям новые игры за хорошую успеваемость в учебе, а 8% — за чтение и изучение иностранных языков.

Результаты опроса также показали, что в пользе видеоигр уверены 50% родителей. В частности, каждый пятый родитель считает, что это помогает ребенку освоить технологии, еще 14% считают, что игры позволяют справиться с разными эмоциями, а 12% называют игры хорошим развлечением.