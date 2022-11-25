Доля россиян с тревожным настроением выросла с 49% до 56%, выяснил ФОМ

56% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение. По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 7 п. п. — с 49%. Одновременно сократилось число россиян, в окружении которых преобладает спокойное настроение, - с 46% до 37%. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос проводился с 18 по 20 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

Резкий рост тревожного настроения среди граждан РФ - с 35% до 69% - социологи зафиксировали после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября - тогда доля людей с таким настроением составила 70%.

Ранее сообщалось, что траты россиян на покупку алкоголя, сигарет и сладостей во втором квартале 2022 года выросли 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Югра вошла в десятку регионов с самыми большими расходами на вредные привычки. По оценке экспертов, это произошло на фоне стресса и экономической неопределенности.