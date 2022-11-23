​Югра вошла в десятку регионов с самыми большими тратами на алкоголь, курение и сладости

Траты россиян на покупку алкоголя, сигарет и сладостей во втором квартале 2022 года выросли 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza данных Росстата.

По оценке экспертов, в среднем российская семья из трех человек тратила на сладости, алкоголь и табак до 3,5 тысячи рублей в месяц. Самые большие траты на вредные привычки осуществляли жители Камчатского края (6 480 рублей на семью из троих человек в месяц), Москвы (6230 рублей), Мурманской области (6030 рублей), Чукотского автономного округа (6020 рублей), ЯНАО (5750 рублей), Ненецкого автономного округа (5310 рублей), Еврейской автономной области (5090 рублей), Ивановской области (4930 рублей), ХМАО (4660 рублей) и Тверской области (4650 рублей).

Одновременно с этим россияне резко снизили расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий — на 26,6% до 1910 руб. в месяц на семью. Зато стали тратить больше денег на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом — на 15,3%.

Эксперты FinExpertiza отметили, что подобная смена предпочтений произошла на фоне стресса и экономической неопределенности.