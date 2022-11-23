16+
Логотип Сиапресс
USD  60,6566   EUR  62,1774  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчане увеличили траты на сладости, алкоголь и курение

​Югра вошла в десятку регионов с самыми большими тратами на алкоголь, курение и сладости

Югорчане увеличили траты на сладости, алкоголь и курение
Фото: pixabay

Траты россиян на покупку алкоголя, сигарет и сладостей во втором квартале 2022 года выросли 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza данных Росстата.

По оценке экспертов, в среднем российская семья из трех человек тратила на сладости, алкоголь и табак до 3,5 тысячи рублей в месяц. Самые большие траты на вредные привычки осуществляли жители Камчатского края (6 480 рублей на семью из троих человек в месяц), Москвы (6230 рублей), Мурманской области (6030 рублей), Чукотского автономного округа (6020 рублей), ЯНАО (5750 рублей), Ненецкого автономного округа (5310 рублей), Еврейской автономной области (5090 рублей), Ивановской области (4930 рублей), ХМАО (4660 рублей) и Тверской области (4650 рублей).

Одновременно с этим россияне резко снизили расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий — на 26,6% до 1910 руб. в месяц на семью. Зато стали тратить больше денег на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом — на 15,3%.

Эксперты FinExpertiza отметили, что подобная смена предпочтений произошла на фоне стресса и экономической неопределенности.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:49, просмотров: 54, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2090
  2. ​У олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали мужа 549
  3. ​Наталья Комарова назвала одним из перспективных направлений в Югре этнотуризм 488
  4. ​В течение года Наталья Комарова дала почти 350 поручений в прямом эфире. Как их выполняли 424
  5. Вартовчанин внес предоплату и страховой взнос за ночь с жрицой любви, но был обманут 345
  6. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 324
  7. ПСБ проведет II Российский Форум по финансовой грамотности «Просто капитал» 324
  8. Мегион и Нефтеюганск лидируют в Югре по заболеваемости ковидом за сутки 307
  9. В Нижневартовске очищают дворы от брошенных автомобилей 296
  10. Департамент труда ХМАО получил нового директора 268
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3765
  2. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2765
  3. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2397
  4. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2284
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2090
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 2052
  7. В Югре потеплеет после крепких морозов 1898
  8. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1802
  9. ​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят? 1769
  10. ​Не прелесть ли? 1620
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5161
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4769
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3976
  4. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3894
  5. Почетный гражданин 3858
  6. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3839
  7. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3765
  8. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3432
  9. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3288
  10. Дом для всех 3178

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика