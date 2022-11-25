Госдума хочет увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тыс. рублей

Единовременное пособие при рождении ребенка могут увеличить до 30 тысяч рублей. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы партии Ярослав Нилов.

«Увеличить единовременное пособие при рождении ребенка с 20 472 до 30 000 рублей предлагаем в преддверии Дня матери. Подготовили инициативу к внесению а также направили на заключение в Правительство», — отметил парламентарий.

Ранее Владимир Путин заявил о запуске единого пособия для нуждающихся семей с детьми.