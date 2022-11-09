Владимир Путин заявил о запуске единого пособия для нуждающихся семей с детьми

С 1 января 2023 года в России планируют запустить новое единое пособие для нуждающихся семей с детьми. Оно должно заменить разрозненные выплаты, заявил на совещании во вторник президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это была достаточно долгая дорога, к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», – отметил Путин.

Отмечается, что средний размер нового пособия составит 13,9 тысяч рублей в месяц. На выплаты в год будут выделять почти 1,7 трлн рублей. Свыше 1,4 трлн, основную сумму, обеспечат из федерального бюджета.