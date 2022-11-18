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Число ВИЧ-инфицированных в России выросло на 40 тысяч с начала года

На 60 тысяч может вырасти число новых ВИЧ-инфицированных в России за год

Число ВИЧ-инфицированных в России выросло на 40 тысяч с начала года
Фото: aids-86.info

Число новых зарегистрированных больных ВИЧ в России с начала 2022 года составило 40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек. По данным на 31 декабря 2021 года, в стране было выявлено 1,56 млн случаев ВИЧ-инфекции и проживало 1,1 млн россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом, 425 тыс. умерли за весь период наблюдения. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

По его оценке, к концу года число новых пациентов может достичь 60 тыс. человек, в том числе за счет беженцев и пациентов из новых регионов. По предварительным данным, основанным на распространенности этого заболевания, количество пациентов из последней группы может составить от 20 тыс. до 50 тыс. человек, или около 1% от численности лиц этих категорий, отметил Покровский.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 195, комментариев: 0
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