На 60 тысяч может вырасти число новых ВИЧ-инфицированных в России за год

Число новых зарегистрированных больных ВИЧ в России с начала 2022 года составило 40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек. По данным на 31 декабря 2021 года, в стране было выявлено 1,56 млн случаев ВИЧ-инфекции и проживало 1,1 млн россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом, 425 тыс. умерли за весь период наблюдения. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

По его оценке, к концу года число новых пациентов может достичь 60 тыс. человек, в том числе за счет беженцев и пациентов из новых регионов. По предварительным данным, основанным на распространенности этого заболевания, количество пациентов из последней группы может составить от 20 тыс. до 50 тыс. человек, или около 1% от численности лиц этих категорий, отметил Покровский.