Шесть регионов России допустили «трудовую мобилизацию» студентов

Власти Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов на места мобилизованных работников предприятий. Временно занять должности призванных сотрудников могут учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов, сообщает газета «Известия».

Первым регионом, где студенты начали замещать мобилизованных сотрудников на предприятиях, стала Кемеровская область. Губернатор Сергей Цивилев распорядился начать «трудовую мобилизацию» студентов 6 октября.

Власти Курской области сообщили, что при наличии запроса от работодателей вузы будут направлять студентов на рабочие места. В правительстве Ленинградской области заявили о готовности рассмотреть опыт «трудовой мобилизации» «применительно к учреждениям среднего профессионального образования». Похожие комментарии поступили и от властей Курганской, Челябинской, Калужской областей и Чукотского АО.

Ранее сообщалось, что в ХМАО также рассматривается возможность замены мобилизованных на предприятиях студентами и предпенсионерами.