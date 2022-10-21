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В России отменили сдачу ПЦР-тестов на ковид для прибывающих непривитых россиян

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-тесты на ковид для прибывающих в РФ непривитых россиян

В России отменили сдачу ПЦР-тестов на ковид для прибывающих непривитых россиян
Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на коронавирус для прибывающих в страну непривитых граждан РФ. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что россиянам, прибывающим в Россию, больше не нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия сдать ПЦР-тест на ковид. Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства теперь не нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус, достаточно заполнить анкету прибывающего на территорию РФ.

Роспотребнадзор также расширяет практику выборочного тестирования на ковид не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через государственную границу.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 111, комментариев: 0
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