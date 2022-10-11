Минтруд разработал систему добровольного больничного для самозанятых

С 2023 года самозанятые смогут получать пособие по больничному листу. Соответствующую государственную систему добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности разработал Минтруд.

«Размер ежемесячного страхового взноса для такого вида страхования предлагается установить в 3,84% от фиксированной в деньгах «базовой величины». Размер выплаты по больничному при установленном взносе будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взноса, – объяснили эксперты Роскачества.

Так, в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7. Это 22,7 тысяч рублей в месяц –максимальный размер выплаты. При стаже до пяти лет будет выплачиваться 60% от застрахованной суммы – 13,6 тысяч рублей.

Ранее в материале siapress.ru рассказали о том, какой части дохода можно лишиться на больничном.