Сколько вы будете зарабатывать на больничном и как правильно оформить лист нетрудоспособности

«Какой части дохода я лишусь, если уйду на больничный?», – спрашивает югорчанин Алексей Иванов.

Отвечает специалист исследовательского центра Superjob Наталья Голованова:

Прежде всего, давайте разберемся, кто сможет болеть без финансовых потерь, а кого болезнь все-таки лишит части ежемесячного дохода. Сумма, получаемая за период временной нетрудоспособности, зависит от стажа работы. Имеется в виду не время работы в данной организации, а общий трудовой стаж, в течение которого за работника вносились отчисления в Фонд социального страховании (ФСС). Если такой общий стаж составляет менее 5 лет, то за время болезни работнику оплачивается 60% среднего заработка; если от 5 до 8 лет — 80%; более 8 лет — 100%. В этом вопросе никаких изменений не произошло, хотя периодически обсуждаются поправки в законодательство, согласно которым на стопроцентную оплату могли бы рассчитывать лишь сотрудники, имеющие 15-летний стаж работы. К счастью, поправки пока приняты не были.

Как же подсчитать, на что вы можете рассчитывать, уходя на больничный? Для этого сначала нужно вычислить свой средний дневной заработок. В расчете учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (оклад, премия, бонус и т.п.), кроме компенсаций на отпуск и за больничный, примененные у соответствующего работодателя.

Шаг первый

Заработная плата за два предыдущих календарных года делится на 730 дней. Но если ваш средний заработок в расчетном году превышает лимит, установленный государством, то все, что вы заработали сверх этой суммы, в расчет не включится. В 2021 году этот лимит составлял 966000 руб., в 2020 — 912 000 руб. На 2022 год такой лимит составит 1 032 000 руб.

Пример для наглядности. Попробуем определить максимальный средний дневной заработок в соответствии с предельной суммой оплаты труда (ПСОТ). В 2022 году формула расчета среднего дневного заработка выглядит следующим образом: (ПСОТ за 2021 + ПСОТ за 2020) / 730. То есть (966000+912000) / 730 = 2572,60 руб. Таким образом, в 2022 году за один день нетрудоспособности работнику с максимальным стажем (свыше 8 лет работы) будет выплачено не более чем 2572,60 руб.

Шаг второй

Полученная сумма среднедневного заработка умножается на количество дней нетрудоспособности и на коэффициент, зависящий от страхового стажа (те самые 60, 80 и 100 процентов, о которых шла речь выше). 100% получат сотрудники, чей стаж превышает 8 лет. Остальные — в соответствии с тем, сколько времени работодатель перечислял за них средства в ФСС.

Теперь считаем трудовой стаж, чтобы затем вычислить и окончательную сумму выплат. Для этого просто сложите все периоды работы в соответствии с записями в трудовой книжке. При этом неважно, прерывался стаж или нет. Если от трудовой книжки вы отказались, получите данные о своем стаже, например, через Пенсионный фонд РФ.

Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учетом доходов на предыдущем месте работы. Помните, при увольнении предыдущий работодатель выдал вам справку о сумме заработной платы, на которую были начислены страховые взносы? Многие путают ее со справкой 2-НДФЛ, однако при расчёте больничного бухгалтер будет исходить именно из справки о сумме заработной платы. Так что работники, получающие «серую» зарплату, в очередной раз убедятся в преимуществах полностью налогооблагаемых доходов.

Почему так мало?

И все же, когда больничный оплачен, многие недоумевают: почему так мало? Сумма и в самом деле несколько меньше, чем выходила по приведенным выше расчетам. В чем дело? В налогах. Выплаты по больничным, как и любые другие, облагаются подоходным налогом. То есть из расчётной суммы предстоит вычесть ещё 13%.

А если в последние два года вы по каким-то причинам не работали или почти не работали, то бухгалтер рассчитает ваш больничный исходя из минимального размера оплаты труда (федерального МРОТ) + районный коэффициент (в том случае, если он установлен в вашем регионе). Сумма, конечно, будет очень небольшой, но лучше, чем ничего. Правда, есть категории работников, для которых сделали исключение: сотрудники, которые последние два года, предшествующие наступлению болезни, находились в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на замену расчетных лет. То есть для расчета их больничных бухгалтер будет учитывать заработную плату за два календарных года до наступления подобных отпусков.

Кто выплачивает пособие?

Согласно последним поправкам в законодательство, пособие выплачивается таким образом:

- за первые три дня болезни пособие назначает и выплачивает работодатель;

- за остальные дни болезни пособие напрямую выплачивается фондом социального страхования (ФСС).

Для выплаты ФСС пособия ваш работодатель должен передать в ФСС необходимые сведения о вас. Эти сведения вы могли предоставлять своему работодателю при приеме на работу. Если вы этого не сделали - работодатель дополнительно должен получить от вас информацию, необходимую для расчета и выплаты пособия, и отправить эти сведения в ФСС.

Обратите внимание, сейчас практически все листки нетрудоспособности оформляются в виде электронного документа. Привычный бумажный «больничный» вам уже не выдадут. После закрытия такого больничного сообщите его номер работодателю. Этого будет достаточно, чтобы работодатель смог найти ваш больничный в базе и принять его в работу для оплаты.

Как и раньше, оформить больничный вы можете не только тогда, когда вы заболели или получили травму сами, но и при необходимости ухода за больным родственником или ребёнком, а также в случае карантина.

Больничный предоставляется лишь штатным сотрудникам организаций, сведения о которых переданы работодателем в Пенсионный фонд РФ.

Болезнь или геройство?

Брать больничный или переносить болезнь на ногах, зарабатывая осложнения и заражая коллег, но не теряя лишнюю копейку? Как можно легко убедиться, правила расчета пособия практически не скажутся на оплате труда людей со средними по стране заработками. А мнение врачей однозначно: серьезные заболевания, к которым относится, например, грипп или коронавирусная инфекция несовместимы с трудовыми подвигами. Так что в случае болезни лучше сделайте паузу. Оформив больничный лист и оставшись дома, вы избавите от возможной инфекции коллег и быстрее поправитесь сами.