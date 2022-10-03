Монахов с военными билетами могут призвать в ходе частичной мобилизации

Монахов могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации в России при наличии военного билета, сообщил РБК со ссылкой на горячую линию «122» по вопросам мобилизации. На горячей линии напомнили, что мобилизации подлежат все граждане страны, которые находятся в запасе Вооруженных сил РФ. Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он также находится в запасе.

«Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию», — отметил специалист горячей линии.

Комментируя это заявление, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал Ленту.ру, что пока ему неизвестно о случаях призыва монахов. Но если они возникнут, то будут рассмотрены.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В Югре мобилизовали уже свыше 2,5 тысячи человек.