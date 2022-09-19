Тюменским аграриям предоставят 200 млн рублей на покупку сельскохозяйственной техники

Губернатор Тюменской области Александр Моор с рабочим визитом прибыл в Упоровский район. Глава региона оценил ход уборочной кампании, а также рассказал о мерах поддержке аграриев.

«Хлеборобам хозяйства «Нива-Агро» работы осталось дня на три. Весь сезон погода помогает аграриям. Урожайность высокая – 34 центнера с гектара. Обсудили проблемные вопросы. Сильно подорожали сельскохозяйственная техника и запчасти, а цена на зерно, наоборот, упала. Рассказал о мерах поддержки. В 2023 году в областном бюджете уже предусмотрено 200 миллионов рублей на субсидирование закупок сельскохозяйственной техники. Большие надежды связываем с запуском проекта «Зерновой коридор». В Заводоуковском городском округе инвесторы построят элеватор, и наш хлеб пойдет на восточные рынки. Традиционно хорошая урожайность и на полях агрофирмы «КРиММ». Здесь ожидаются рекордные 125 тысяч тонн картофеля. Овощи уродились на славу. Убедился в этом сам», – рассказал губернатор в личной телеграм-канале.

На совещании с руководителями агропредприятий Упоровского района губернатор высоко оценил темпы уборочной страды.

«От результатов общих усилий тружеников села зависит продовольственная безопасность региона, обеспеченность хлебом. Даже те, кто далек от сельского хозяйства, внимательно следят за ходом уборки, за объемами собранного зерна, сопереживают этой действительно трудной работе. Сегодня у нас есть повод для оптимизма – важный рубеж в один миллион тонн зерна мы преодолели. Учитывая, что убрана только половина площадей – это серьезная заявка на рекордный урожай», – подчеркнул Александр Моор.