Чемпионат России по лыжным гонкам собрал в Тюмени более тысячи болельщиков

В тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» стартовал Чемпионат России по лыжным гонкам. В турнире участвуют 245 спортсменов из 36 регионов страны. Тюменскую область представляют 32 лыжника, среди которых олимпийские чемпионы Денис Спицов и Татьяна Сорина, а также призер Олимпийских игр Иван Якимушкин.

В центре зимних видов спорта за мужскими и женскими спринтерскими гонками на лыжероллерах классическим стилем наблюдали более 1 тысячи 100 болельщиков. Спортсменов и зрителей губернатор Тюменской области Александр Моор: «Проведение таких серьезных спортивных турниров всероссийского уровня – ответственная и приятная миссия для нашего региона».

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе поблагодарила организаторов соревнований, губернатора и правительство Тюменской области. Александр Моор, в свою очередь, тепло поблагодарил Елену Вяльбе за многолетнее плодотворное сотрудничество с Тюменской областью.

«Прелесть лыжных гонок, особенно спринта, в том, что результатов ждут от лидеров, но бывает, что «выстреливают» молодые таланты. Это хороший пример для подрастающего поколения. У нас есть множество молодых и сильных ребят и девчат, которые составляют серьезную конкуренцию признанным мастерам. Это говорит о том, что лыжные гонки активно развиваются в России и Тюменской области», – подчеркнул Александр Моор.