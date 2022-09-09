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​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения

В сургутской поликлинике проходит углубленная диспансеризация местных жителей

​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения
Фото: siapress.ru

В Сургутской клинической поликлиники №1 проводится углубленная диспансеризация населения, в том числе и постковидная, для выявления хронических и инфекционных заболеваний и факторов их развития. Любой желающий возрастом от 18 лет может записаться на обследование и узнать актуальное состояние своего здоровья. Давайте же разберемся, какие анализы необходимо будет сдать и когда можно пройти диспансеризацию человеку, переболевшему ковидом.

Диспансеризация проводится поэтапно. Первый – определение насыщения кислородом крови, спирометрия либо спирография, тест с шестиминутной ходьбой по показаниям, определение общего анализа крови, химический анализ крови и биохимический анализ с определением печеночных ферментов. Далее пациент проходит краткое консультирование врачом-терапевтом и по выявленным изменениям отправляется на второй этап по существующим жалобам, на котором врачи других специальностей консультируют.

Для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, обследование возможно по истечении 60 календарных дней с момента выздоровления. Это необходимо для выявления осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательных систем на ранних этапах. Какие осложнения у переболевших коронавирусной инфекцией возникают чаще всего, нам рассказала терапевт отделения медицинской профилактики Сургутской клинической поликлиники №1 Гульназ Биканаева.

«Изменения могут быть со стороны сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение, повышение давления и со стороны дыхательной системы: одышка, кашель, удушье. Конечно, это нормализуется, но должно пройти определенное время. С каждым пациентом все индивидуально и смотря какой фон у пациента был», - рассказала Гульназ Биканаева.

Более 6000 людей уже прошли углубленную диспансеризации и, как правило, процедура занимает от одного до двух дней, если медикам удается собрать всю необходимую информацию о здоровье человека, особенного перенесшего коронавирус. А о том, часто ли выявляют переболевших ковидом пациентов с тяжелыми последствиями, нам рассказала участковый врач-терапевт поликлиники Юлия Рощина.

«Тяжелые пациенты выявляются не часто, чаще всего это возрастные пациенты с сопутствующими тяжелыми заболеваниями, там конечно играет роль то, что у них есть основные заболевания, больше они влияют на течение осложнения, чем сама коронавирусная инфекция. Молодые пациенты у нас без осложнений», - отметила Юлия Рощина.

Также одна из предстоящих участников обследования рассказала о том, как переболела ковидом и почему она решила обратиться в поликлинику.

«Я переболела ковидом в ноябре того года. Болела я остро, но в больнице не лежала. Была одышка, температура сильно повысилась, сердцебиение сильное было, я лежала пластом. Вызвала врачей домой, назначили лечение и через неделю я встала на ноги. Особо таких жалоб нету, из-за этого я и обратилась в поликлинику. Меня суставы начали беспокоить, именно после нового года и я связываю это с коронавирусной инфекцией. Подошла к врачу, она сказала, что есть такая программа углубленной диспансеризации и можно будет обследоваться. Меня записали на обследование на понедельник», - рассказала пациентка сургутской поликлиники Элиза Нурдфуллина.

Углубленная диспансеризация проводится для работающих и неработающих граждан, а также для обучающихся по очной форме в возрасте от 18 до 39 лет включительно один раз в три года, а в возрасте от 40 лет и старше – ежегодно. Записаться можно предварительно по контактному номеру поликлиники, направлению лечащего врача, на портале «Госуслуги», через электронную регистратуру или в терминале медицинского учреждения.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 349, комментариев: 0
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