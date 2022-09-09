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Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни

Умерла королева Великобритании Елизавета II
Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет накануне, 8 сентября.

«Королева мирно скончалась в Балморале», — сказано в сообщении королевской семьи.

73-летний принц Чарльз, наследник престола с трехлетнего возраста, теперь является королем Карлом III и будет официально провозглашен таковым в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Он также возглавит траурные мероприятия в качестве короля и главы 14 королевств Содружества.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Королева оставалась на троне 70 лет - она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. При королеве Елизавете сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс.

В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, в браке родились принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Наследником престола является принц Чарльз, за ним — его старший сын принц Уильям, следующие по порядку — дети Уильяма Джордж, Шарлотта и Луи.


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Сегодня в 09:38, просмотров: 199, комментариев: 0
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