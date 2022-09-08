Турция в августе установила исторический рекорд по экспорту товаров в Россию

Турция в августе установила рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию. Об этом со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны сообщает ТАСС.

«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил $738 527 000. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», — отметили в организации.

По данным Турецкого института статистики, в июне экспорт товаров из Турции в Россию вырос на 46% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и на 52% — к предыдущему месяцу. Сильно выросли поставки турецких фруктов – персиков и черешни, а также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что китайские автомобили становятся все более популярными среди россиян. В июле граждане РФ купили 8 642 машины китайских марок, что составило 24,3% от общей доли рынка. Кроме того, на российский рынок решил вернуться иранский автопроизводитель Iran Khodro.