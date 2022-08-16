Iran Khodro планирует начать экспорт автомобилей в Россию

Иранский автопроизводитель Iran Khodro намерен начать экспорт в Россию до конца 2022 года. Об этом заявил генеральный директор компании Мехди Хатиби, добавив, что соответствующие договоренности уже достигнуты с российской стороной, пишет агентство «Автостат».

В этом году Iran Khodro планирует выпустить 500 тыс. автомобилей, отмечает журнал «За рулем». Цель компании – ежегодно экспортировать 100 тысяч из них, сейчас же вывозится менее 20 тыс. машин.

Iran Khodro с 2007 по 2009 год уже поставляла автомобили на российский рынок. Экспорт прекратили из-за низкого спроса. Иранский автопроизводитель несколько раз пытался вернуться в нашу страну, но каждый раз безуспешно.

Сейчас ситуация на автомобильном рынке в России складывается в пользу китайских брендов (Chery, Haval, Geely, Changan). В июле граждане РФ купили 8 642 машины китайских марок, что составило 24,3% от общей доли рынка. Этот показатель стал рекордом для китайских авто в России. Эксперты даже составили портрет российского покупателя машин из КНР.