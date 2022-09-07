Центробанк заявил о росте средней ставки по выданной ипотеке до 6,67%

В России выросла средняя ставка по выданным ипотечным кредитам и составила 6,67 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Центробанка по итогам за июль 2022 года.

Помимо этого, средневзвешенный срок по июльским кредитам составил 274,8 месяца, что на 32 месяца больше, чем в июле прошлого года. Всего в середине лета выдали 91,59 тыс. кредитов на сумму 341,6 миллиарда рублей, что превысило показатель объема кредитов на жилье, выданных в июне.

В августе совокупный портфель ипотечных кредитов достиг 12,9 трлн рублей, это на 1,4 процента больше, чем в прошлом месяце, а объем просроченной задолженности снизился до 58,2 млрд.