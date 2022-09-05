40% российских семей не могут позволить себе даже льготную ипотеку

Как минимум 40% российских семей не могут позволить себе никакую ипотеку, даже льготную. Об этом на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Ипотечное кредитование — комфортный и понятный способ улучшения жилищных условий для ряда семей, особенно при условии, что у нас действуют льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить… Нам необходимы иные способы улучшения жилищных условий», — цитирует Ольгу Баталину РБК.

Она добавила, что в некоторых случаях ипотека может стать сдерживающим рождаемость фактором. Долгосрочные выплаты по ипотечным кредитам способны повлиять на решение родителей о рождении очередного ребенка, добавила чиновница.

По данным банка ВТБ, за восемь месяцев 2022 года объем выдачи ипотеки в России превысил 2,6 трлн руб. Только в июле этого года, сообщал ЦБ, российские банки выдали 91,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 341,5 млрд руб., отмечают «Ведомости».