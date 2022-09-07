Спрос на жилье в регионах России сократился на 50% по сравнению с прошлым годом

Спрос на жилье в российских регионах, за исключением городов-миллионников, сократился на 50% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил замглавы министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«В регионах без учета городов-миллионников спрос восстанавливается, но не такими темпами, как хотелось, и находится на уровне ниже на 50%, чем в прошлом году. Те, кто говорят, что все в хорошо, пусть съездят в Ульяновск, Кострому, Новгород и посмотрят реальную картину», — сказал Никита Стасишин «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в крупных городах ситуация со спросом стабилизируется, но все равно пока не достигла прошлогодних показателей, добавил замминистра.

Решить проблему, по его мнению, помогло бы уменьшение стоимости жилья и повышение доступности ипотеки за счет снижения ключевой ставки ЦБ. Стасишин также выступил за продление льготной программы на новостройки, действие которой истекает в конце 2022 года.