ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали современную вакцину против оспы обезьян, в ходе доклинических испытаний она показала высокую иммуногенность, а также не вызывает серьезных побочных эффектов в отличие от вакцины от натуральной оспы. Об этом на сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность» заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования, по технологии производства она очень близка к вакцине, единственной в мире зарегистрированной германской. И предварительно, по клиническим исследованиям, она обладает высокой имунногенностью и самое главное безопасностью, и не вызывает таких сложных побочных эффектов, которые старые многовалентные вакцины против оспы вызывают», - отметила руководитель ФМБА.