Свыше 400 гектаров леса горит в Югре

Площадь лесных пожаров в ХМАО выросла за сутки на 120 гектаров. Если утром накануне сообщалось о 23 возгораниях общей площадью 306,9 гектара, то сейчас в ХМАО действуют 24 лесных пожара на площади 425,4 гектара.

«По данным на 09:00 24 августа, в лесах Югры ведутся работы по тушению 24 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 425,4 га), из них 3 возгорания на площади 63 га локализованы. Пожары действуют в Березовском, Октябрьском и Советском районах», - сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

За минувшие сутки в регионе ликвидировали 4 лесных пожара общей площадью 93,01 га. С огнем борются 312 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры и 5 единиц техники. Также привлечены 13 воздушных бортов: самолеты АН-2, А-22, вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ с ВСУ-5а, Ми-26 с ВСУ-15а.

По словам жителей Югры, в городах и поселках вновь наблюдается задымление. «Легкая дымка в населенных пунктах возможна в результате тушения возгораний путем отжига», - сообщил замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

В регионе действует особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах.